Тренер Мария Волынкина рассказала, как правильно переходить на ЗОЖ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здоровый образ жизни - вот что сейчас по всему миру набирает обороты. Однако если вдруг вы решили тоже присоединиться к этому культу ЗОЖников, делать это нужно грамотно. Об этом

заявила NEWS.ru спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина.

-В первую очередь важно получать удовольствие от процесса, а также не останавливаться, если не сразу будете видеть результат, - говорит она.

Помимо этого, не стоит каждый день вставать на весы, достаточно делать такие измерения раз в месяц.

Важно помнить, что культ ЗОЖ — это не только полезно, но и круто. Быть здоровым сейчас — это тренд, заключила Волынкина.

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