Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июня 2023 12:52

Тренер Мария Волынкина рассказала, как правильно переходить на ЗОЖ

Важно не останавливаться, если не видите результата
Елена СИНИЦА
Тренер Мария Волынкина рассказала, как правильно переходить на ЗОЖ

Тренер Мария Волынкина рассказала, как правильно переходить на ЗОЖ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здоровый образ жизни - вот что сейчас по всему миру набирает обороты. Однако если вдруг вы решили тоже присоединиться к этому культу ЗОЖников, делать это нужно грамотно. Об этом

заявила NEWS.ru спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина.

-В первую очередь важно получать удовольствие от процесса, а также не останавливаться, если не сразу будете видеть результат, - говорит она.

Помимо этого, не стоит каждый день вставать на весы, достаточно делать такие измерения раз в месяц.

Важно помнить, что культ ЗОЖ — это не только полезно, но и круто. Быть здоровым сейчас — это тренд, заключила Волынкина.

Ранее сообщалось, что