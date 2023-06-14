В 2023 году родители выпускников потратят по 13-15 тысяч рублей на праздник Фото: Даниил ОПАРИН

Траты родителей школьников на организацию выпускных и праздничные наряды в этом году составят по 13–15 тысяч рублей, сообщили NEWS.ru представители онлайн-платформы объявлений «Авито».

-Интересно, что на организацию праздника придется выделить примерно по четыре тысячи с человека, а вот остальные деньги - это траты на наряды выпускников, - говорят аналитики.

Все затраты на торжество, включая праздничный образ и организацию вечера, составят 15,2 тысячи рублей для родителей девушек и 12,8 тысячи рублей — для юношей. Такие суммы рассчитаны исходя из того, что в классе по 25 человек.

В целом же, организация праздника для всего класса обойдется примерно в 100 тысяч рублей.

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