287 населенных пунктов обесточили из-за сильного ветра в Иркутской области

Сейчас приступили к распиливанию поваленных деревьев. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ночь на 15 июня в Иркутск нагрянул шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду. Также сильный ветер не покинет Иркутскую область и днем 15 июня. Так, на Байкале порывы составят до 35 метров в секунду. Кроме этого, ожидаются грозы и град.

- Из-за ветра было превентивно отключено электроснабжение в 287 населенных пунктах Зиминского, Балаганского, Заларинского, Шелеховского, Черемховского, Осинского, Куйтунского, Нукутского районов и в посёлке Усть-Уда. По состоянию на 22:00 Балаганский и Заларинский районы уже подключены к электроснабжению. Остальные абоненты будут подключены после прохождения фронта, - сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В Иркутске вечером 14 июня провели собрание оперштаба. На встрече обсудили последствия шквалистого ветра. А уже утром 15 июня сотрудники городских служб приступили к устранению последствий: распиливают и убирают с проезжих частей и тротуаров поваленные деревья и сломанные ветки.