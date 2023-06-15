В Братске задержан владелец кафе, где отравились больше 60 человек Фото: СУ СКР по Иркутской области

Владелец кафе «Шаурму хочу», против которого заведено уголовное дело за «производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности», задержан в Братске. По данным на утро 15 июня, за помощью к медикам с признаками отравления обратились 62 клиента точки быстрого питания. 29 из них находятся в больнице, в том числе 5 детей в возрасте от 8 до 14 лет. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

- Специалистами Роспотребнадзора выявлены нарушения требований санитарного законодательства, нарушен технологический процесс приготовления блюд, условия хранения продуктов питания и продовольственного сырья, отсутствуют условия для соблюдения личной гигиены работников, - поясняют в ведомстве.

Напомним, первые звонки в скорую начали поступать утром 13 июня. Пострадавшие повально жаловались на рвоту, боли в животе, повышенную температуру и ломоту в теле. Корреспонденту КП-Иркутск удалось связаться с некоторыми из них.