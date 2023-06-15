Жителей Иркутска просят помочь в розыске подозреваемого в преступлении Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция Иркутска ведет розыск 32-летнего Дмитрия Байдукова. По версии следствия, несколько дней назад мужчина тайно проник на жилой участок по улице 2-я Аларская, откуда похитили чужое имущество. Горожан просят ознакомиться с ориентировкой и помочь правоохранителям. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба обратиться по официальному телефону ведомства 02 (102 – с любого оператора сотовой связи), - обращаются к сибирякам в полиции.

Напомним, владелец кафе «Шаурму хочу», в которым по последним данным отравились 62 клиента, задержан в Братске. 29 человек находятся в больнице, в том числе 5 детей в возрасте от 8 до 14 лет. Роспотребнадзор выявил в заведении ряд нарушений.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба обратиться по телефонам: 8 (3952) 35-01-01, 8 (904) 156-42-53 или 02 (102 – с любого оператора сотовой связи).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число пострадавших выросло до 62: в Братске задержали хозяина шаурмичной, где произошло массовое отравление. (подробности)