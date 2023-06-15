Почти 300 населенных пунктов Иркутской области остались без света из-за непогоды Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Из-за шквалистого ветра 14 и 15 июня превентивно было отключено электроснабжение в 287 населенных пунктах Иркутской области, в том числе села Зиминского, Балаганского, Заларинского, Шелеховского, Черемховского, Осинского, Куйтунского, Нукутского районов и поселок Усть-Уда. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Вернуть свет в дома пообещали после стабилизации погодных условий. Так, в Иркутске к уборке территорий после ветра приступили ранним утром - в 5:00. На ликвидации последствий задействованы муниципальные предприятия, сетевые компании. Бригады аварийно-спасательной службы МКУ «Безопасный город» распиливают и убирают с проезжих частей и тротуаров поваленные деревья и сломанные ветки.

Напомним, 15 июня в целом по Приангарью ожидаются переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Воздух прогреется до +15...+20 градусов.