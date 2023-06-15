В ряде районов Иркутской области восстанавливают электроснабжение после урагана. Фото: Иркутская электросетевая компания.

Сразу в нескольких территориях Приангарья специалисты работают над тем, чтобы вернуть свет в жилые дома и соцобъекты. Накануне, 14 июня, из-за шквалистого ветра с порывами до 26 м/с превентивно от электроэнергии отключили 405 населенных пунктов в 11 районах региона с населением 109 161 человек. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- По состоянию на утро 15 июня в ряде районов продолжаются восстановительные работы, - сообщил начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики региона Сергей Малинкин.

Восстановить электроснабжение обещают к 15:00 15 июня.

Напомним, сотрудники Управления Роспотребнадзора по Иркутской области взяли пробы воды в реке Лене ниже по течению от Киренска - в районе четырех населенных пунктов. Как сообщают КП-Иркутск в ведомстве, по результатам исследований превышения содержания нефтепродуктов не установлено.