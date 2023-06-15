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НовостиОбщество15 июня 2023 7:22

В 2023 году в Иркутск закупят 80 новых автобусов

Стоимость такой закупки не уточняется
Елена СИНИЦА
В 2023 году в Иркутск закупят 80 новых автобусов

В 2023 году в Иркутск закупят 80 новых автобусов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году в Иркутск планируют закупить 80 новых автобусов. Об этом в рамках эфира 14 июня в социальной сети "Вконтакте" сказал вице-мэр Дмитрий Ружников.

-Закупка транспорта будет происходить по софинансированию из областного и городского бюджетов, - прокомментировал он.

Помимо этого, он добавил, что в планах города попробовать получить деньги из федеральной казны также на покупку трамваев и троллейбусов. Сейчас власти ждут разработанные документы транспортного планирования. Этим занимается региональный минтранс.

Ранее сообщалось, что сразу в нескольких территориях Приангарья специалисты работают над тем, чтобы вернуть свет в жилые дома и соцобъекты. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.