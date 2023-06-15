В Иркутске разыскивают потерявшуюся 64-летнюю Ольгу Лазовскую Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские разыскивают Ольгу Лазовскую. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-Правоохранительные органы ищут 64-летнюю жительницу Усолья-Сибирского. В отделение полиции обратился супруг женщины, - говорят в полиции.

Он рассказал, что 14 июня она ушла с улицы Горка в Иркутске, с тех пор о ней ничего неизвестно.

Что касается примет, то известно, что пропавшей на вид 60-65 лет, рост 165 см, имеет худощавое телосложение. Волосы темного цвета коротко стрижены.

В тот день была одета в белую ветровку и бледно-зеленые брюки. На ногах белые кроссовки.

Может быть дезориентирована в пространстве.

Оперативники просят граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Ольги Лазовской позвонить по телефонам: 8(3952) 44-44-04, 21-39-30, 8-950-132-48-88 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).