Роспотребнадзор Иркутской области провел контроль качества воды в местных водоемах Фото: Андрей АБРАМОВ

Управление Роспотребнадзора продолжает проводить контроль качества воды водоемов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Иркутской области в своих социальных сетях.

-Так, качество воды не соответствует нормам в Ангаре - в деревне Буреть Усольского района, - говорят в ведомстве.

В ведомстве напомнили, что купаться следует только в разрешенных местах. Водоемы должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение.

Ранее сообщалось, что в Братске Иркутской области задержали владельца кафе быстрого питания "Шаурму хочу", где массово отравились местные жители.