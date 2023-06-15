В Эхирит-Булагатском районе разыскивают 71-летнюю Галину Сыроватскую Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Эхирит-Булагатском районе полицейские разыскивают Сыроватскую Галину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Сотрудники полиции совместно с волонтерами занимаются поисками 71-летней жительницы поселка Усть-Ордынский, - говорят в полиции.

На вид пропавшей 70-75 лет, рост 155 см, волосы седые, глаза серые, говорят правоохранительные органы. Она была одета в темно-коричневый плащ, черные сапоги, серую вязаную беретку.

Уточняется, что женщина может быть дезориентирована в пространстве.

Сотрудники МО МВД России «Эхирит-Булагатский» просят граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Сыроватской Галины Васильевны позвонить по телефонам: 8 (39541) 3-10-09 или 112

Сотрудники МО МВД России «Эхирит-Булагатский» просят граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Сыроватской Галины Васильевны позвонить по телефонам: 8 (39541) 3-10-09 или 112