Делегация Иркутской области работает на ПМЭФ

Делегация Иркутской области представляет региона на Петербургском международном экономическом форуме. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

XXVI Петербургский международный экономический форум – 2023 (ПМЭФ) стартовал 14 июня. Событие продлится до 17-го числа и программа невероятно насыщенная. Главная тема этого года – «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Делегация Иркутской области под руководством Губернатора региона Игоря Кобзева работает сразу на нескольких площадках.

Наш регион представляет несколько наиболее важных инвестиционных проектов. По словам главы региона, особое внимание уделено направлению импортозамещения.

Уже сейчас в Приангарье действует несколько масштабных проектов, призванных восполнить потребности в самой разной продукции. Например, строящийся Иркутский завод полимеров в Усть-Куте обеспечит полимерные материалы, которые необходимы в машиностроении, медицине, тяжелой и легкой промышленности. Этот и другие проекты будут представлены на ПМЭФ.

За время проведения форума планируется подписание более 20 соглашений и 10 официальных встреч с представителями Госкорпораций и федеральных органов власти.