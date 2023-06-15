На ПМЭФ власти обсудили планы по созданию Федерального центра химии в Усолье-Сибирском Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, генеральный директор АО «Русский Водород» Эдуард Давыдов и заместитель генерального директора – операционный директор международной компании ООО «Эн+ Холдинг» Михаил Хардиков обсудили планы по созданию Федерального центра химии в городе Усолье-Сибирском. Встреча состялась на ПМЭФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-В рамках форума договорились о сотрудничестве между региональным правительством, АО «Русский Водород» и международной компанией ООО «Эн+ Холдинг» по вопросам социально-экономического развития области, - говорят в правительстве.

В том числе есть договоренности и по созданию Федерального центра химии в Усолье-Сибирском. При этом компании и правительство обязательно будут уделять внимание вопросам безопасности людей и окружающей среды при создании центра.

Ранее сообщалось, что Иркутская область и ГК «Фармасинтез» определились с социальными мероприятиями на 2023 год.