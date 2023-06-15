Ученый Сергей Вознесенский рассказал об опасности сальмонеллы, найденной в шаурме в Братске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сальмонелла - возбудитель острой кишечной инфекции, который известен нам очень давно. Однако вакцины от него на сегодняшний день нет. Такое заявление сделал в разговоре с КП доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.

- Заражение происходит либо при употреблении некачественной воды, содержащей сальмонеллу, либо при употреблении пищи, опять же обогащенной сальмонеллами. Как заметить? Практически никак. Сальмонелла не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, - прокомментировал он.

Также он добавил, что, чтобы не заразиться, нужно обеспечивать контроль продуктов и воды на каждом этапе. Продукт не может быть "второй свежести", поэтому в случае сомнений от него лучше отказаться.

Сальмонелла может развиться в продукте в том случае, если он хранился неправильно или слишком долго.

- При инфекционных болезнях всегда есть такое понятие, как заражающая доза. Поэтому, скорее всего, здесь был или первоначально некачественный продукт животноводства, который не прошел соответствующую проверку, либо этот продукт длительное время хранился в неблагоприятных теплых условиях, - прокомментировал он.

Напомним, что 12 и 13 июня в Братске Иркутской области сразу 62 человека отравились в кафе "Шаурму хочу". По данным исследований Роспотребнадзора, в продукте была найдена именно сальмонелла.