В Тулуне накрыли игровой клуб, изъято 18 автоматов Фото: СУ СКР по Иркутской области

На улице Стекольный поселок в Тулуне сотрудники региональных СК и ФСБ накрыли игорный бизнес. Во время обыска были найдены и изъяты 18 игровых автоматов, документация и деньги.

- Следователями установлено, что группа лиц открыла игорное заведение, установив в нем игровые автоматы, а также подыскали персонал, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. - От незаконной деятельности подозреваемые систематически получали денежный доход.

Заведено уголовное дело. Троим подозреваемым назначили подписку о невыезде.

Напомним, число отравившихся шаурмой в Братске достигло 62, из них 39 человек в больнице. Против владельца некогда популярного в городе заведения под названием "Шаурму хочу" заведено уголовное дело. Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения технологического процесса приготовления блюд, условий хранения продуктов и т.д.