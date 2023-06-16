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НовостиОбщество16 июня 2023 2:55

Отключение холодной воды в Ленинском округе Иркутска состоится 29 июня

Отключение холодной воды в Ленинском округе Иркутска 29 июня 2023
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Отключение холодной воды в Ленинском округе Иркутска состоится 29 июня

Отключение холодной воды в Ленинском округе Иркутска состоится 29 июня

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрации объявили отключение холодной воды в Ленинском округе Иркутска 29 июня 2023 года. Жителям каких улиц предстоит пережить временные неудобства? Рассказываем.

Отключение холодной воды в Ленинском округе Иркутска 29 июня 2023

- С 22:00 29 июня до 18:00 1 июля будет отключено холодное водоснабжение в жилых домах и административных зданиях микрорайона Ново-Ленино, на станции Батарейная, улицах Красный Путь, Почтамтская, Воинская Площадка, в поселке Вересовка. Это связано с производством планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации, - сообщают в пресс-службе мэрии.

Вместе с этим жителям Ленинского округа необходимо запастись кипятильниками и тазиками. С 22:00 29 июня до 18:00 2 июля будет отключена горячая вода. Иркутян просят заблаговременно запастись водой. Подвоз будет обеспечен только к социальным объектам: детским садам и больницам.

Отключение холодной воды в Ленинском округе Иркутска 29 июня 2023: список адресов

Список адресов, где не будет холодной воды.

Список адресов, где не будет холодной воды.

Горожан просят заранее запастись водой.

Горожан просят заранее запастись водой.

Отключение запланировано на 29 июня.

Отключение запланировано на 29 июня.

Полный список адресов на сайте МУП "Водоканал".

Полный список адресов на сайте МУП "Водоканал".

Ознакомиться с полным перечнем адресов можно на официальном сайте МУП «Водоканал».

Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала о главных вопросах иркутян об отключении горячей воды. Даем ответы ЗДЕСЬ.