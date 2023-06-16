Отключение холодной воды в Ленинском округе Иркутска состоится 29 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрации объявили отключение холодной воды в Ленинском округе Иркутска 29 июня 2023 года. Жителям каких улиц предстоит пережить временные неудобства? Рассказываем.

Отключение холодной воды в Ленинском округе Иркутска 29 июня 2023

- С 22:00 29 июня до 18:00 1 июля будет отключено холодное водоснабжение в жилых домах и административных зданиях микрорайона Ново-Ленино, на станции Батарейная, улицах Красный Путь, Почтамтская, Воинская Площадка, в поселке Вересовка. Это связано с производством планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации, - сообщают в пресс-службе мэрии.

Вместе с этим жителям Ленинского округа необходимо запастись кипятильниками и тазиками. С 22:00 29 июня до 18:00 2 июля будет отключена горячая вода. Иркутян просят заблаговременно запастись водой. Подвоз будет обеспечен только к социальным объектам: детским садам и больницам.

Отключение холодной воды в Ленинском округе Иркутска 29 июня 2023: список адресов

Список адресов, где не будет холодной воды.

Горожан просят заранее запастись водой.

Отключение запланировано на 29 июня.

Полный список адресов на сайте МУП "Водоканал".

Ознакомиться с полным перечнем адресов можно на официальном сайте МУП «Водоканал».

Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала о главных вопросах иркутян об отключении горячей воды. Даем ответы ЗДЕСЬ.