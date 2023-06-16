В Свирске 80 человек из числа детей-сирот получили ключи от новых квартир Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

80 жителей Свирска из числа детей-сирот отпраздновали новоселье. Сибирякам торжественно вручили ключи от квартир с чистовой отделкой и установленной сантехникой. Также жильцам предоставят электрические плиты. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Это не последнее вручение ключей в этом году - рассказала министр имущественных отношений региона Марина Быргазова. - В конце июня - начале июля планируем вручить ключи от 62 квартир в Ангарске. Осенью еще 113 граждан данной категории получат ключи в Ангарск и Иркутске.

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