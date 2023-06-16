Распределительный центр сельхозпродукции построят в Урике Иркутского района Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Проект по строительству распределительного центра сельхозпродукции планируют реализовать в поселке Урик Иркутского района. Соглашение об этом подписали глава Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор ООО «Сельскохозяйственный промышленный комплекс „Палп-Агро“» Наталья Муратова. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Вопросу продовольственной безопасности сейчас уделяется особое внимание, и распределительные центры играют в этой системе важную роль, - отметил губернатор Приангарья. - Такие инфраструктурные проекты способствуют развитию агропромышленного комплекса региона в целом.

На территории крупного склада будут хранить фрукты и овощи, зерно, молочные продукты, мясо и другое. Благодаря работе центра увеличат объемы производства, а также сделают цены еще более доступными.

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