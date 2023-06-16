Студент из Бурятии умер после экзамена

Молодой человек потерял сознание после сдачи экзамена. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Студент из Бурятии умер после сдачи экзамена в медвузе. Молодой человек получил целевое направление в Сибирский государственный медицинский университет в городе Томске. Об этом сообщает городская больница №4 Улан-Удэ со ссылкой на пресс-службу вуза.

- 10 июня у студентов 3 курса лечебного факультета проходил экзамен по фармакологии. На экзамене была спокойная обстановка, студенты были готовы, поставлены только отличные оценки. Неожиданно один из студентов потерял сознание. Скорую вызвали незамедлительно, - говорится в сообщении.

Отмечается, что вызов поступил медикам в 09:57 с поводом «без сознания». Бригада врачей была на месте в 10:03 и приступила к оказанию помощи. Через минуту к месту была направлена специализированная реанимационная бригада. Они приехали в 10:15. Специалисты провели необходимые реанимационные мероприятия, а после этого доставили пациента в НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медцентра, где на следующий день молодой человек скончался.