Военнослужащий из Черемховского района Сергей Кучирвей погиб в зоне СВО Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мобилизованный из Иркутской области Сергей Кучирвей погиб в зоне специальной военной операции. Трагическими новостями в соцсетях поделился мэр Черемховского района Сергея Марач. Сообщается, что жизнь военнослужащего оборвалась при выполнении боевой задачи 24 марта.

- Выражаю искренние соболезнования родным, близким и тем, кто знал Сергея, - написал мэр района, где жил военнослужащий. - Разделяю с вами горечь утраты и печаль от этой невосполнимой потери. Для нас всех он герой, который заслуживает глубочайшего уважения. Его имя навсегда останется в сердцах и памяти земляков.

Известно, что погибший был старшим из братьев в многодетной семье. Ранее сибиряк работал на разрезе «Иретский». Ему было 29 лет.

Напомним, студент из Бурятии умер после сдачи экзамена в медвузе. Известно, то перед трагедией молодой человек получил целевое направление в Сибирский государственный медицинский университет в городе Томске.