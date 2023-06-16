Спрашиваем - отвечаем: когда уменьшатся пробки на объездной Первомайский-Университетский в Иркутске

Реконструкция запланирована на 2023-2026 годы. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В редакцию КП-Иркутск поступил вопрос от местной жительницы. Алена В. живет в микрорайоне Первомайском, работает в центре города. Ее ежедневный маршрут проходит через объездную дорогу Первомайский-Университетский. По утрам сибирячка нередко застревает в пробках по пути в центр, перед Академическим мостом.

- Устала стоять в заторах! Приходится просыпаться в 6 утра, чтобы вовремя приехать на работу к 9, - пишет читательница. - Слышала, что собираются реконструировать Лермонтовскую развязку, и что это должно снизить пробки. Когда начнутся работы?

За ответом мы обратились в администрацию Иркутска. Там рассказали, что проект находится на стадии разработки. Сама реконструкция запланирована на 2023-2026 годы. Отметим, что сроки сдвигались. Когда конкретно начнутся работы, пока не сообщается.

Как будет выглядеть развязка? Судя по проекту, отремонтируют путепровод на улице Лермонтова. Расширят до трех полос движения в каждую сторону, сделают тротуары. И проведут в нем еще один тоннель, чтобы разделить транспортные потоки, двигающиеся в разных направлениях. Объездную дорогу Первомайский-Университетский расширят до шести полос, на перекрестках организуют дополнительные полосы для поворота налево.

Кроме того, сейчас при движении из Академгородка в сторону ТРЦ «Сильвермолл» приходится пересекать основной поток машин, идущих на Академический мост, а после реконструкции съезжать можно будет по выделенной полосе. Все это должно помочь разгрузить дорогу. Хотя на время самой реконструкции, конечно, заторов тоже не избежать.

Не забудут и о пешеходах. Под магистралями собираются провести тоннели, позволяющие удобно дойти от института МВД до микрорайона «Союз», станции Академическая и ледового дворца «Байкал».