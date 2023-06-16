Деревья на мысе Хобой освободили от 10 килограммов синтетических ленточек

Деревья на мысе Хобой освободили от 10 килограммов ленточек Фото: ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Сотрудники и посетители Прибайкальского национального парка провели акцию по освобождению деревьев от большого количества разноцветных ленточек. К работе присоединились отдыхающие из Новосибирска, Москвы, Новокузнецка, Санкт-Петербурга. Об этом сообщают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Туристы повязывают их на ветви в знак удачи, здоровья и благополучия, но эта традиция губительна для деревьев и уникальной природы Байкала. Порой приезжие умудряются использовать носовые платки, салфетки и даже носки.

Группа специалистов и добровольцев за полтора часа собрали 10 килограммов губительной синтетики с лиственниц и сосен, растущих на мысе Хобой, севере острова Ольхон - сердца Байкала.