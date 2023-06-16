За 5 месяцев в аэропорту Иркутска обслужили более миллиона пассажиров Фото: Иван ВИСЛОВ

В Международном аэропорту «Иркутск» за пять месяцев 2023 года приняли 1 305 115 пассажиров. Первого миллионного гостя здесь встретили весной, что на несколько месяцев раньше обычного.

- За первые пять месяцев 2023 года статистика прилета и вылета путешественников увеличилась на 61%, в сравнении с 2022 годом за этот же период, тогда предприятие обслужило 811 375 человек, - отмечают в пресс-службе воздушной гавани.

Сегодня индекс пассажиропотока в иркутском аэропорту продолжает расти. Самыми популярными маршрутами внутри страны стали Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Владивосток, Сочи. За рубеж сибиряки чаще всего отправляются в Таиланд, Кита и страны ближнего зарубежья.

Напомним, необычная находка ждала сотрудников Иркутской таможни в багаже одного из пассажиров, прилетевшего из Вьетнама. В трех его коробках обнаружили 60 кило незадекларированного страусиного мяса. Нарушителю назначили наказание в виде административного штрафа. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии деликатес у иностранца изъяли. Вскоре мясо уничтожат.