В Усть-Илимске мошенники обманули пенсионера на 1,2 миллиона рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В отделение полиции в Иркутской области обратился 65-летний местный житель. Он рассказал, что у него похитили крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Пенсионеру позвонил неизвестный, представился сотрудником банка. Он рассказал, что является сотрудником банка, а на пострадавшего пытаются оформить кредит, - говорят в полиции.

Чтобы сохранить деньги, мужчине предложили взять новый займ в кредитной организации, а потом перевести эти деньги.

В результате из-за лжебанкира пенсионер отдал 1,2 миллиона рублей. Спустя время дочь потерпевшего выяснила, что отец пострадал от мошенников. она и убедила его прийти в полицию.

В результате заведено уголовное дело.