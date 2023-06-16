В Иркутской области усилят поддержку компаний-экспортеров Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В рамках работы XXVI Петербургского международного экономического форума Правительство Иркутской области и АО «Российский экспортный центр» заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Стороны соглашения будут сотрудничать по части экспорта продукции региона. Будет проведет отбор компаний, сформированы дорожные карты для них. В планах и клиентское сопровождение, - говорят в правительстве.

Помимо этого, запланирована актуализация мер поддержки бизнеса, разработка новых, повышение роли женского предпринимательства, продвижение местных компаний.

На встрече было озвучено, что сегодня более 80 % внешнеторгового оборота Иркутской области занимают экспортные поставки.