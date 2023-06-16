В Иркутске разыскивают пропавшего 41-летнего Андрея Бобина

В Иркутске разыскивают пропавшего Андрея Бобина Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшего Андрея Бобина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-Сотрудники полиции ищут 41-летнего жителя Свердловского округа. Известно, что утром 13 июня мужчина ушел из дома на улице Безбокова в Иркутске, - говорят в полиции.

С тех пор о нем ничего не известно. На вид пропавшему около 40 лет, он имеет рост 185 сантиметров и крепкое телосложение, носит черную бороду.

В тот день был одет в черную куртку со вставками красного и желтого цветов, голубые спортивные брюки и белые кроссовки.

Каких-либо других подробностей правоохранительные органы не приводят. Всех, кто что-либо знает о произошедшем, просят обратиться в отделение полиции.

Полицейские просят граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Андрея Бобина или видевших его после вышеуказанной даты сообщить по телефонам: 8(3952)42-04-51, 8-924-608-88-92 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).