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НовостиОбщество16 июня 2023 9:04

Двух педагогов Иркутской области могут наградить Почетным знаком «Признание»

Кандидатур рассмотрели в парламенте региона
Елена СИНИЦА
Двух педагогов Иркутской области могут наградить Почетным знаком "Признание"

Двух педагогов Иркутской области могут наградить Почетным знаком "Признание"

Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

На заседании Общественного совета при иркутском парламенте представили кандидатуры ля награждения Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «Признание». Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области.

-На рассмотрение внесены кандидатуры директора лицея ИГУ Елены Кузьминой и директора реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка» ГалиныСамсоновой, - говорят в парламенте.

В Законодательном собрании отметили, что 2023 год - Год педагога и наставника. Награждение педагогов Почетным знаком особенно символично, обратил внимание спикер парламента Александр Ведерников.

Ранее сообщалось, что в рамках работы XXVI Петербургского международного экономического форума Правительство Иркутской области и АО «Российский экспортный центр» заключили соглашение о сотрудничестве.