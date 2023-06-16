В Забайкалье в марафоне "Все для победы" жители собрали 263 тысячи рублей для бойцов СВО Фото: Даниил ОПАРИН

В прямом эфире РТК "Забайкалье" во второй раз устроили марафон по сбору денег "Все для победы". Удалось собрать 263 тысячи рублей. В качестве гостей были приглашены волонтеры, активисты.

-Активно оказывает помощь участникам СВО и бизнес. Например, владельцы СТО покупают автомобили для отправки в зону спецоперации, придумывают для них максимально полезную комплектацию, - пишет СМИ.

В то же время близкие родственники бойцов шьют плащ-палатки, камуфляжную маскировку для снайперов и разведчиков. Не забывают оказывать помощь и семьям участников СВО. Им оказывают материальную, юридическую и бытовую помощь. Летом дети участников СВО получают путевки в детские лагеря.

Ранее сообщалось, что Иркутский областной краеведческий музей имени Н.Н. Муравьева-Амурского покажет выставку карикатур и плакатов времен ВОВ из Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба музея.