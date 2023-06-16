В Иркутской области планируют запустить производство электробусов и электромобилей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории Иркутской области планируется запустить российско-китайское предприятие по производству высокотехнологичного электротранспорта - электробусов и электромобилей. Об этом сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

-С компанией ООО «Карьерные машины» заключено соглашение в рамках ПМЭФ. Она выступит соинвестором. Что касается наших китайских коллег, то соглашение с ними мы подписали на прошлом форуме, - написал Кобзев.

На первом этапе планируется создать крупноузловую сборку и частичное производство, далее - построить цехи окраски, электрофореза, сварки, а также производство зарядных станций.

По расчетам, благодаря открытию завода, в регионе будет создано 250 новых рабочих мест. Зарегистрировать предприятие планируют до августа 2023 года. После этого начнётся подготовка земельного участка и проектирование завода.