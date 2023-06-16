В Иркутской области на переправе к острову Ольхон начнет дежурить Росгвардия Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области увеличился туристический поток на остров Ольхон. Об этом сообщает WEACOM.RU.

-На паромную переправу прибыли сотрудники спецподразделения ОМОН Управления Росгвардии по региону для того, чтобы охранять порядок, безопасность граждан, - говорит издание.

Они будут дежурить в период, когда будет высокая интенсивность посещений туристами Уточняется, что они будут нести круглосуточное дежурство по обе стороны переправы — на острове и на материке.

Ранее сообщалось, что на территории Иркутской области планируется запустить российско-китайское предприятие по производству высокотехнологичного электротранспорта. В частности, это будут электробусы и электромобили. Подробнее об этом вы можете прочитать по ранее упомянутой ссылке.