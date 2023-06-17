В Иркутской области посевная компания подходит к завершению Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Посевная кампания в Иркутской области входит в завершающую стадию. По данным на 17 июня, аграрии области уже засеяли более 80% посевных площадей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Например, аграрии уже посеяли яровые культуры на площади 524,2 тыс. га. Это 85 % от плана текущего года, - говорят в правительстве.

В частности, засеяно пшеницей – 224,8 тыс. га, овсом – 64,9 тыс. га, ячменем – 87,3 тыс. га, горохом – 8,8 тыс. га, гречихой – 1,6 тыс. га.

Также завершается сев овощей открытого грунта и картофеля.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 18 июня в сквере имени Кирова запланирован танцевальный вечер для старшего поколения "Воскресный бульвар". Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.