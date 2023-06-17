Ердынские игры проходят в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Международная научно-творческая конференция «Ердынские игры – содружество в пространстве Евразии» проходит в Ольхонском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-Конференция продлится до 18 июня включительно. В мероприятии принимают участие порядка 130 специалистов. В их числе деятели искусства, науки, социологии, истории, спорта, - говорят в правительстве.

Они представляют Монголию, Узбекистан, Казахстан, Киргизию и 11 регионов России. Это мероприятие проходит в регионе уже на протяжении 20 лет. Так как фестиваль на протяжении этого времени остается актуальным, принято решение провести научно-творческую конференцию, обобщить уже сложившийся опыт проведения игр.