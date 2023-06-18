Особый противопожарный режим завершился в части районов Иркутской области Фото: Олег РУКАВИЦЫН

18 июня особый противопожарный режим завершился в 29 муниципальных образованиях южных, центральных и западных районов Иркутской области. Об этом КП-Иркутск сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

При этом особый противопожарный режим в Приангарье продолжает действовать до 17 июля на территории города Бодайбо и Бодайбинского района, города Братска и Братского района, Жигаловского, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Тайшетского, Усть-Кутского районов, города Усть-Илимска и Усть-Илимского района.

Напомним, с 9 июня в Иркутске разыскивают полуторагодовалую девочку. Последний раз малышку видели у берега реки Ушаковка, где она была вместе со своими родителями. Спустя время мать девочки заметила, что дочери поблизости нет и обратилась в полицию. После этого срочно был объявлен розыск – собрались волонтеры, добровольцы, правоохранительные органы. Как сегодня продвигаются поиски.