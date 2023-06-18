Двое подростков на мопеде врезались в минивэн Nissan Elgrand в Свирске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области произошло очередное ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Авария произошла днем 17 июня в Свирске на улице Ленина. По информации региональной Госавтоинспекции, 17-летний подросток управлял мопедом RACER, когда врезался во впереди едущий минивэн Nissan Elgrand. Как итог: пострадали сам лихач и его 15-летний пассажир. Обоих доставили в больницу.

"Сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой также будет дана правовая оценка действиям родителей в части воспитания несовершеннолетних", - рассказали в ведомстве.

Важно! Водитель мототранспорта должен достичь возраста не меньше 16-ти лет, а также получить удостоверение категории «А1». Нельзя забывать о защитном шлеме.

Напомним, с 9 июня в Иркутске разыскивают полуторагодовалую девочку. Последний раз малышку видели у берега реки Ушаковка, где она была вместе со своими родителями. Спустя время мать девочки заметила, что дочери поблизости нет и обратилась в полицию. Как сегодня продвигаются поиски.