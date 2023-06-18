Губернатор Иркутской области отметил, что стратегия Владимира Путина сработала Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев продолжает отчитываться о работе на площадке Петербургского международного экономического форума. В этом году его главная тема - «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

"По сложившейся традиции в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума принял участие Президент страны Владимир Владимирович Путин. Как и в прошлом году, нам было важно услышать оценку ситуации главой государства. Тогда, на ПМЭФ-2022, Владимир Владимирович обозначил задачи, которые нам всем необходимо выполнить, чтобы обеспечить наш суверенитет. Вывод очевиден – стратегия сработала", - написал глава Приангарья в Telegram.

Также президент подчеркнул, что сегодня в приоритете - интересы отечественного бизнеса.

Напомним, с 9 июня в Иркутске разыскивают полуторагодовалую девочку. Последний раз малышку видели у берега реки Ушаковка, где она была вместе со своими родителями. Спустя время мать девочки заметила, что дочери поблизости нет и обратилась в полицию. Как сегодня продвигаются поиски.