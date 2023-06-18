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НовостиОбщество18 июня 2023 4:17

Мост стоимостью 1,01 млрд руб строят на дороге Нижнеудинск - Боровинок - Чуна

Объект расположен через реку Уда
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Мост стоимостью 1,01 млрд руб строят на дороге Нижнеудинск - Боровинок - Чуна

Мост стоимостью 1,01 млрд руб строят на дороге Нижнеудинск - Боровинок - Чуна

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

40 километров дорог ремонтируют в Нижнеудинском районе. Общая стоимость работ составила 1,8 млрд рублей. В том числе 10 улиц в Нижнеудинске, которые сдадут в эксплуатацию до конца 2023 года Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Самый крупный объект - строительство моста на дороге Нижнеудинск - Боровинок - Чуна через реку Уда стоимостью 1,01 млрд руб. Возведены все опоры: 5 русловых и 2 береговые. Идет монтаж пролетов. Открыть мост планируется в этом году», - отметил министр транспорта региона Максим Лобанов.

Подрядчик, занимавшийся реконструкцией подъезда к поселку Шумский и дороги Нижнеудинск - Порогодрядчик, за свой счет исправит недочеты по укладке асфальтобетона.

Напомним, вечером 17 июня в городе Черемхово произошла серьезная авария на водоводе в районе ТЭЦ-12. Без воды временно остались жители 1-ой Шахты, поселков Индустриальный и Каменный карьер.