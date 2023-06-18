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НовостиОбщество18 июня 2023 5:52

Власти Иркутской области заключили 23 соглашения во время работы на ПМЭФ

Семь из них являются инвестиционными
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Иркутская область заключила 23 соглашения во время работы на ПМЭФ

Иркутская область заключила 23 соглашения во время работы на ПМЭФ

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В министерстве экономического развития Иркутской области рассказали об основных итогах работы нашего региона на площадке Петербургского международного экономического форума, который завершился 17 июня. Заключено 23 соглашения.

Семь из них являются инвестиционными - на общую сумму 841 млрд рублей. Эти деньги поступят в Приангарье в течение 10 лет. При этом самым масштабным событием стало подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве в вопросах реализации проекта «Создание Федерального центра химии в городе Усолье-Сибирское».

Кроме того, на полях ПМЭФ заключены соглашения о строительстве в Иркутской области завода трансмиссий и редукторов, о создании распределительного центра сельхозпродукции и другие.

Напомним, в Иркутске ищут очевидцев ДТП в центре города с 20-летней студенткой. У девушки после аварии частичная потеря памяти, ее спровоцировала черепно-мозговая травма. Она помнит только, как ехала в автобусе на работу. А дальше… Провал! Очнулась в больнице. Родственники пострадавшей просят помочь в поиске виновных.