Власти Иркутской области заключили 23 соглашения во время работы на ПМЭФ

Иркутская область заключила 23 соглашения во время работы на ПМЭФ Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В министерстве экономического развития Иркутской области рассказали об основных итогах работы нашего региона на площадке Петербургского международного экономического форума, который завершился 17 июня. Заключено 23 соглашения.

Семь из них являются инвестиционными - на общую сумму 841 млрд рублей. Эти деньги поступят в Приангарье в течение 10 лет. При этом самым масштабным событием стало подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве в вопросах реализации проекта «Создание Федерального центра химии в городе Усолье-Сибирское».

Кроме того, на полях ПМЭФ заключены соглашения о строительстве в Иркутской области завода трансмиссий и редукторов, о создании распределительного центра сельхозпродукции и другие.

Напомним, в Иркутске ищут очевидцев ДТП в центре города с 20-летней студенткой. У девушки после аварии частичная потеря памяти, ее спровоцировала черепно-мозговая травма. Она помнит только, как ехала в автобусе на работу. А дальше… Провал! Очнулась в больнице. Родственники пострадавшей просят помочь в поиске виновных.