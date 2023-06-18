В нескольких районах Иркутска асфальтируют тротуары и устанавливают бордюры Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На улицах Фаворского, Свердлова и Трилиссера асфальтируют тротуары, сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

В это время на улице Полярной в Ленинском районе укладывают нижний слой асфальта. Устанавливают бордюры на Марии Ульяновой, Академической, Ярославского, Олонской, в переулке Пионерском. На улице Братской в Куйбышевском районе подрядчик обустраивает ливневую канализацию. В микрорайоне Зеленом выполняют монтаж водопропускных лотков.

Также продолжаются работы на плотине Иркутской ГЭС. Ремонт ведут по ночам, снимая поврежденное покрытие асфальта, сразу же заменяя новым.

Напомним, полиция Иркутска объявила о завершении поисков без вести пропавшей женщины с дезориентацией. 64-летнюю женщину разыскивали на протяжении нескольких дней полицейские, волонтеры и простые горожане. Об исчезновении в одну из дежурных частей Иркутска заявил житель Усолья-Сибирского, который рассказал, что его супруга 14 июня ушла из дома по улице Горка в неизвестном направлении. С того момента связь с сибирячкой была потеряна.