В Иркутске полиция разыскивает подозреваемого в краже Евгения Корнилова Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Иркутские оперативники ведут розыск 42-летнего Евгения Корнилова, которого подозревают в краже. Как сообщают сотрудники уголовного розыска, мужчина не имеет постоянного места жительства, поэтому может находиться в любом районе города или в близлежащих городах, селах и садоводствах.

"Оперативники не исключают вероятности, что разыскиваемый может совершать иные противоправные деяния", - говорится в сообщении ГУ ТМВД России по Иркутской области в соцсетях.

Узнавших человека на фото, просят незамедлительно передать информацию в отдел полиции.

Напомним, в Иркутске разыскивают полуторагодовалую девочку. Последний раз малышку видели у берега реки Ушаковка, где она была вместе со своими родителями. Спустя время мать девочки заметила, что дочери поблизости нет и обратилась в полицию. Как сегодня продвигаются поиски.

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Граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Евгения Корнилова просят сообщить по телефонам: 8(3952) 42-04-51, 8-924-608-88-92 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).