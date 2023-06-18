Житель Бурятии избил зятя до смерти, отомстив за сестру

Житель Бурятии избил до смерти зятя, отомстив за сестру Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бурятии осудили местного жителя, который до смерти избил гражданского супруга своей сестры. Это произошло 6 февраля текущего года в Иволгинском районе. Мужчина выпивал спиртное, когда ему позвонила расстроенная родственница – она рассказала, что любимый избил ее. Выйдя из себя, брат вместе с другими членами семьи приехал к ней домой, вывел зятя на крыльцо и начал наносить удары по голове, телу, ногам и рукам

От нанесенных шурином травм, тот спустя два дня скончался в больнице.

Против 33-летнего мужчины завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего».

Суд принял решение о том, что житель Иволгинского района виновен. Его приговорили к 8,5 годам исправительной колонии строгого режима.