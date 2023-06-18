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НовостиОбщество18 июня 2023 12:08

Коллектив «Хора Турецкого» поздравил медиков Иркутской области песней

Видеообращение опубликовал губернатор Игорь Кобзев
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Коллектив «Хора Турецкого» поздравил медиков Иркутской области песней

Коллектив «Хора Турецкого» поздравил медиков Иркутской области песней

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Коллектив «Хора Турецкого» поздравил медиков Иркутской области песней. Видеообращение к представителям самой гуманной профессии нашего региона, а это более 8 тысяч врачей и почти 20 тысяч сотрудников среднего медперсонала, в соцсетях опубликовал губернатор Игорь Кобзев.

- От всей души благодарю всех медиков за то, что, следуя клятве Гиппократа и велению сердца, вы все силы отдаете борьбе за здоровье и жизни земляков. Щедро делитесь новыми знаниями и опытом. С честью выполняете свой долг, - говорится в сообщении главы Приангарья.

«Хор Турецкого» записал видео и исполнил песню «Люди в белых халатах»,