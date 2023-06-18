Коллектив «Хора Турецкого» поздравил медиков Иркутской области песней Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Коллектив «Хора Турецкого» поздравил медиков Иркутской области песней. Видеообращение к представителям самой гуманной профессии нашего региона, а это более 8 тысяч врачей и почти 20 тысяч сотрудников среднего медперсонала, в соцсетях опубликовал губернатор Игорь Кобзев.

- От всей души благодарю всех медиков за то, что, следуя клятве Гиппократа и велению сердца, вы все силы отдаете борьбе за здоровье и жизни земляков. Щедро делитесь новыми знаниями и опытом. С честью выполняете свой долг, - говорится в сообщении главы Приангарья.

«Хор Турецкого» записал видео и исполнил песню «Люди в белых халатах»,