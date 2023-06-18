Резкое ухудшение погоды произойдет в Иркутской области ночью 19 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Местами по Приангарью ночью 19 июня ожидается резкое ухудшение погоды, предупреждают в МЧС. Это касается западных и северных районов. Днем непогода нагрянет в северные и верхнеленские территории. Обрушатся сильные дожди, грозы, а порывы северо-западного, западного ветров достигнут 15-20 м/с.

В целом по Иркутской области температура поднимется до +23…+28 градусов днем и +8…+13 ночью.

В Иркутске ожидается переменная облачность, днем - слабый дождь. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с с переходом днем на северо-западный 7-12 м/с. Ночью столбик термометра