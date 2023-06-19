16 ДТП произошло в Иркутске и районе с 12 по 18 июня

Пострадали 13 взрослых и четверо детей. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Недавно сотрудники ГИБДД сообщили, что зарегистрировали в течение прошедшей недели, с 12 по 18 июня, на дорогах Иркутска и Иркутского района 16 ДТП. Также ведомство отмечает, что в них пострадали 13 взрослых и четверо детей. Столкнулись девять машин. Кроме этого, пять раз наехали на пешеходов. И по одному разу произошло опрокидывание автомобиля и наезд на стоящий транспорт. Всего за прошедшую неделю произошло 169 автоаварий. В них пострадали только 317 машин.

- Госавтоинспекция Иркутска призывает к взаимовежливости и дисциплине на дороге. Водителям необходимо соблюдать установленный скоростной режим и правила маневрирования, пешеходам - не переходить в запрещенных и плохо просматриваемых местах, ваш выход должен быть очевиден и понятен для автомобилистов, - отмечают сотрудники ГИБДД по Иркутской области.

Напомним, 18 июня произошло ДТП на Кайской горе. Перевернулся серый автомобиль марки BMW. В результате аварии погиб 27-летний водитель.