Горячую воду отключат с 19 по 23 июня в некоторых домах Иркутска

Полный список адресов. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

С наступлением лета специалисты приступили к проведению ремонтных работ на тепловой сети в Иркутске. Они необходимы, чтобы зимой не произошло аварийных ситуаций. Единственным неудобством остается отключение горячего водоснабжения. Так, с 19 по 23 июня из-за работ будет отключена горячая вода в некоторых домах Иркутска. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей столицы Приангарья.

- Проведем ремонт тепловой сети по улицам Байкальская, 230, Байкальская, 230, Терешковой, 59 и ремонт тепломеханического оборудования на котельной «Ленская, 6». По улице Петрова проведем работы по врезке временного трубопровода для обеспечения горячей водой на время реконструкцию тепловой сети. Приносим извинения за доставленные неудобства, - говорится в сообщении.

С точными адресами и продолжительностью проведения работ можно ознакомиться на фото. Также полную информацию можно найти на сайте Иркутской энергосбытовой компании.