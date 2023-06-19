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НовостиОбщество19 июня 2023 3:20

Верхний слой дорожного покрытия обновят на участке улицы Байкальской в Иркутске

К работам приступил «Иркутскавтодор»
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Верхний слой дорожного покрытия обновят на участке улицы Байкальской в Иркутске

Верхний слой дорожного покрытия обновят на участке улицы Байкальской в Иркутске

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске начался ремонт на улице Байкальской. К работам приступили сотрудники муниципального предприятия «Иркутскавтодор». Сейчас с помощью спецтехники срезают старый асфальт, делятся в соцсетях администрации города.

- На участке от Волжской до Станиславского обновят верхний слой дорожного покрытия, уточняют в мэрии.

Напомним, 19 июня насчитывается ровно 10 дней с момента исчезновения в Иркутске 1,5-годовалой девочки. Водолазы завершили поиски после обследования дна Ушаковки, где пропал ребенок.