Верхний слой дорожного покрытия обновят на участке улицы Байкальской в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске начался ремонт на улице Байкальской. К работам приступили сотрудники муниципального предприятия «Иркутскавтодор». Сейчас с помощью спецтехники срезают старый асфальт, делятся в соцсетях администрации города.

- На участке от Волжской до Станиславского обновят верхний слой дорожного покрытия, уточняют в мэрии.

Напомним, 19 июня насчитывается ровно 10 дней с момента исчезновения в Иркутске 1,5-годовалой девочки. Водолазы завершили поиски после обследования дна Ушаковки, где пропал ребенок.