Воспользовались классической схемой: аферисты под видом полицейских 16 дней выкачивали деньги из пожилых супругов

65-летней женщине позвонил мужчина и представился «сотрудником полиции». Фото: Мария ЛЕНЦ

Семейная пара из Усолья-Сибирского попалась "на удочку" мошенников. Ранее 65-летней женщине позвонил мужчина и представился «сотрудником полиции». Аферист сообщил, что преступники взломали ее счет в банке и сейчас оформляют кредит. Но все можно исправить и избежать последствий. Нужно просто следовать его инструкции.

- На протяжении последующих 16 дней потерпевшей поступали звонки. Неизвестные люди представлялись следователями, сотрудниками служб безопасности банков. Они убеждали женщину оформить так называемый "зеркальный" займ и перевести его на указанные счета, поясняя, что тем самым она сохранит свои деньги, - говорят сотрудники ГУ МВД по Иркутской области.

Чтобы спасти свои деньги, пара оформила несколько кредитов в разных банках. Кроме того, они взяли в долг у знакомых. В общей сложности сибирячка перевела на счета мошенников 1,5 миллиона рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.