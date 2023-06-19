Мальчику выплатят 10 тыс рублей за нападение бездомной собаки в селе Баяндай

На их ребенка напала бездомная собака. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Недавно в Прокуратуру по Баяндаевскому району обратились сибиряки. На их ребенка напала бездомная собака. У мальчика были укушенные раны на ноге и руке. Родители хотели, чтобы им возместили моральную компенсацию. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональной Прокуратуре.

-Установлено, что 18 февраля 2023 года в селе Баяндай ребенок пострадал от нападения безнадзорной собаки, в результате чего ему причинены травмы, - говорят в ведомстве. - Прокуратура провела проверку по обращению местного жителя о причинении вреда его ребенку.

После проверки сотрудники прокуратуры направили в местный суд исковое заявление. Районная администрация должна была выплатить компенсацию родителям мальчика. Суд поддержал требования регионального ведомства. От районной мэрии сибиряки получат выплату в 10 тысяч рублей.