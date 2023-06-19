Трех жительниц Иркутской области осудят за обналичивание маткапитала Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Приангарье перед судом предстанут три женщины, которых обвиняют в нелегальной схеме с маткапиталом. Одна из них решила обналичить средства сертификата на своего ребенка, для чего нашла риелтора и подставного продавца дома, которого, к слову, не существовало. Напарницы заключили фиктивный договор купли-продажи. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Злоумышленницы похитили около 400 тысяч рублей, предусмотренные на улучшении жилищных условий и распределили между собой по договоренности, - поясняют в ведомствах.

Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Зиминский городской суд для рассмотрения по существу.