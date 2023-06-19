10-летний мальчик играл со спичками и поджег сарай в Тулуне

Открытый огонь был ликвидирован на площади 5 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Летние каникулы – травмоопасное время для детей. Ведь ребята находятся без присмотра. Так, вечером 17 июня с термическими ожогами увезли в больницу 10-летнего мальчика в Тулуне. Ребенок игрался со спичками и устроил пожар. На частной приусадебной территории загорелся сарай. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

- На момент прибытия пожарных горела стена внутри деревянной постройки, - говорят в веомстве. - Во дворе находился мальчик с термическими ожогами. Ребенок 2013 года рождения был госпитализирован. В считанные минуты открытый огонь был ликвидирован на площади 5 квадратных метров. В результате повреждена стена изнутри строения.

За происшествие взялась Тулунская межрайонная прокуратура. Ведомство организовало проверку по сообщению о пожаре с участием несовершеннолетних. Сотрудникам предстоит установить все обстоятельства и причины возгорания. По итогам мероприятий при наличии оснований будут приняты меры реагирования.