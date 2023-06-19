Продажу алкоголя ограничат в Братске 24 июня

Уже 24 июня в Братске отметят День молодежи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже 24 июня в Братске отметят День молодежи. В городе пройдет праздничная программа. Жители смогут принять участие в различных мероприятиях. Недавно мэрия Братска опубликовала постановление, которое регламентирует продажу алкоголя в этот день.

- В целях создания условий для массового отдыха жителей города Братска в соответствии с постановлением правительства Иркутской области об «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области» будет ограничена розничная продажа алкоголя, - говорится в постановлении администрации Братска.

Также 24 июня в Братске будут приняты меры по усилению охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения. Также с 17:00 до 22:00 в центре пройдет перекрытие некоторых дорог.